Le chanteur Sting se produira au Bataclan pour sa réouverture le 12 novembre, à la veille de la date anniversaire de l'attentat qui a fait 90 morts dans cette salle le 13 novembre 2015, a annoncé vendredi le propriétaire de la salle, Lagardère Unlimited Live Entertainment.

L'ex-leader du groupe The Police a annoncé aussi ce concert parisien sur son compte Twitter, confirmant des informations de BFMTV. La recette de cette soirée sera reversée aux associations Life For Paris et 13 Novembre :

Fraternité et Verité, indique le site du chanteur britannique.

Au lendemain du concert de réouverture, une plaque sera apposée devant la salle de concert du 11e arrondissement de Paris, selon la chaîne d'information en continu. Des rescapés de l'attaque et des membres du groupe Eagles of Death Metal, qui jouait sur la scène du Bataclan le soir de la tuerie, pourraient assister à la cérémonie, selon BFMTV. Des informations non confirmées par le propriétaire de la salle vendredi matin.

"En rouvrant le Bataclan, nous avons deux tâches importantes à mener de

front: commémorer et honorer ceux qui ont perdu la vie dans l'attaque de l'année dernière, et célébrer la musique et la vie que représente cette salle de spectacle mythique", a déclaré sur son site Sting, qui s'était produit à ses débuts au Bataclan avec son groupe The Police.

Le chanteur britannique Pete Doherty, dont le concert du 16 novembre était le premier annoncé, puis Marianne Faithfull, Youssou Ndour, Tinariwen, Yael Naim et FFF se succèderont ensuite sur la scène du Bataclan.

Le 13 novembre 2015, 90 spectateurs avaient été tués par trois jihadistes pendant une interminable prise d'otages tandis que d'autres terroristes semaient la mort ailleurs dans Paris et aux abords du Stade de France. Au total 130 personnes avaient été tuées dans les pires attentats jamais commis en France.





