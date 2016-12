Un Prix Michel Delpech destiné à récompenser les jeunes auteurs sera créé prochainement, a annoncé mercredi sur RTL Geneviève Delpech, la veuve du chanteur, quelques jours avant la sortie le 18 novembre d'un album de reprises qu'elle parraine.

Geneviève Delpech a précisé que l'organisation de ce prix en mémoire du chanteur décédé le 2 janvier des suites d'un cancer, a été confié au producteur et ancien agent d'artistes Dominique Besnéhard.

La veuve de l'artiste a également évoqué un projet de comédie musicale avec les plus célèbres chansons de Michel Delpech. Il y a quelques années, Pierre Palmade a écrit les textes d'un spectacle intitulé "Chez Lorette", avec des arrangements de Roland Vincent, compositeur de nombreux titres du chanteur disparu.

Geneviève Delpech a confié par ailleurs qu'elle n'a pas l'intention de publier les chansons inédites de Michel Delpech : "il n'a pas souhaité les sortir. Je ne me sens pas autorisée à le faire", a-t-elle expliqué.

Vendredi, Mercury-Universal publiera un album "tribute" réunissant des artistes de toutes générations reprenant les chansons de Michel Delpech les plus populaires, de Marc Lavoine ("Les Divorcés") à Vianney ("Quand j'étais chanteur"), en passant par Alain Chamfort ("J'étais un ange"), Didier Barbelivien ("Les Aveux"), Amir ("Loin d'ici") ou Pascal Obispo ("Tu me fais planer").