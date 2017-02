La célèbre avocate des droits de l'Homme et épouse de l'acteur américain George Clooney, Amal Clooney, est enceinte de jumeaux, a affirmé mercredi à l'AFP un ami de la famille.



"Elle est enceinte de jumeaux", a-t-il dit sous couvert de l'anonymat, sans plus de détails concernant le sexe des futurs bébés ou la date prévue de l'accouchement.

L'acteur américain de 55 ans et l'avocate libano-britannique de 39 ans s'étaient dit "oui" en 2014 à Venise, George Clooney mettant ainsi fin à sa réputation de célibataire endurci.

Juriste internationale aux longues boucles brunes, Amal Alamuddin a travaillé en 2004 à la Cour internationale de justice et compte parmi ses clients l'ancienne Première ministre ukrainienne Ioulia Timochenko ou le fondateur australien de Wikileaks, Julian Assange.

Après son mariage, elle a pris la défense de plusieurs causes très médiatisées, notamment la possible restitution à la Grèce des frises du Parthénon exposées à Londres, la défense du journaliste canadien d'Al-Jazeera Mohamed Fahmy, ou encore celle de l'ancien président des Maldives Mohamed Nasheed, renversé en 2012.

Elle a également défendu la cause des femmes yazidies, persécutées par le groupe jihadiste Etat islamique (EI).

Amal Clooney est née au Liban avant que sa famille ne s'installe en Grande-Bretagne alors qu'elle avait trois ans.

Acteur, réalisateur et producteur reconnu, George Clooney avait été marié avec l'actrice Talia Balsam entre 1989 et 1993, quand il enchaînait encore les petits rôles, juste avant que son succès dans la série "Urgences" ne le propulse au rang de sex-symbol international.